شكرا لقرائتكم خبر عن 37124 شهيدًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

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قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 248 على التوالي إلى 37124 شهيدا، و نحو 84712 جريحا، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 218 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.واستشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح أمس الأحد، في عمليات قصف متفرقة من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل ومراكز إيواء في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بأن 23 شهيدًا وصلوا للمستشفى جراء القصف الإسرائيلي على مخيمات وسط القطاع.