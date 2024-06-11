شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل في رام الله تنديدًا باستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية إضرابًا شاملًا، اليوم الثلاثاء، وذلك تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، والذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية بجروح.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر نعمة بعد اقتحامها بعشرات الآليات العسكرية.

