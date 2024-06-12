شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

37164 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة بلدات قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 6 فلسطينيين وجرح عدد آخر برصاص الاحتلال في بلدة كفر ذان غرب جنين، ترافق ذلك مع عرقلة قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين، وترافق مع ذلك حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 249 على التوالي إلى 37164 شهيدًا، ونحو 84832 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة 120 بجروح خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أكدت وجود عشرات الشهداء لم تنجح في انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات، لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.