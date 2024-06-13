شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودى: خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء السعودية هشام الجضعي، أن هناك خطة متكاملة للتأكد من سلامة الغذاء والدواء والجهاز الطبي للحجاج .



وقال الجضعي - في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء - إن الرقابة على هذه المنتجات تبدأ من بلد المنشأ قبل أن تصل الى المملكة من خلال اعتماد المنشآت والتفتيش في المنافذ وكذلك داخل المملكة يتم التأكيد على المنشآت من قبل الجهات الحكومية الأخرى ثم يتم المتابعة من خلال المصانع والمستودعات ثم المتابعة في مطابخ الإعاشة والمطاعم وكل ذلك من أجل سلامة الغذاء .



وفيما يخص الأدوية، أوضح الجضعي أن الأدوية متوفرة بكميات مناسبة وبجودة عالية ، مضيفا أنه يتم إتاحة الأدوية التي تناسب الحالات الصحية لكافة الحجاج.



وأشار إلى استلام 500 إرسالية أدوية لبعثات الحج من 65 دولة ويتم التدقيق عليها من خلال منافذ المملكة ومراجعتها والتأكد من سلامتها .



وأوضح أنه تم عمل أكثر من 3700 جولة تفتيشية لمفتشي الهيئة وتم ضبط نحو 571 منشأة غير مرخصة تمارس تصنيع أو تخزين الأغذية أوالأدوية أوالأجهزة الطبية وتم اتخاذ اللازم معهم بحزم للتأكد من سلامة الغذاء والدواء للحاج