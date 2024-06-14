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استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غرب غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح الليلة الماضية، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية انتشلت تسعة شهداء بينهم ممرضة، جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مخيم الشاطىء.
في سياق متصل، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطىء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف متواصل، أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين منذ بدء اجتياح المدينة قبل ستة أسابيع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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