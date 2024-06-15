شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 4 بجروح خطيرة فى مواجهات مع الاحتلال وسط الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 8 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى محيط مخيم الأمعرى جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان صحفى مقتضب، إن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى محيط مخيم الأمعري، منهم طفل أصيب بجروح حرجة فى البطن، وإصابتان حرجتان أحدهما فى الصدر والأخرى فى الفخذ.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من إخلاء مصاب بجروح خطيرة جدًا عقب إطلاق جنود الاحتلال وابلًا من الرصاص صوب قائد مركبة فى المنطقة التى تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحامها المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة البيرة، حيث انتشر الجنود بآليتهم فى محيط مخيم الأمعرى وفى منطقتى سطح مرحبا وأم الشرايط المجاورتين.