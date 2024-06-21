شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج الراغبين فى الحصول على شهادة إتمام الفريضة على تطبيق "نسك".. إليك الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية الحصول على شهادة إتمام مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام، من خلال تطبيق "نسك"، وذلك بخطوات سهلة يمكن لأى حاج أو حاجة القيام بها. وفق "عكاظ".

وحثت الوزارة مَن أتم مناسك الحج ويرغب في الحصول على شهادة إتمام حجه ، على تحميل تطبيق نسك بتحديثه الأخير ثم اختيار (عرض البطاقة) من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار (إصدار شهادة إتمام الحج)، وبعدها اختيار التصميم المناسب الذي يريده وتحميله عبر الضغط على (إصدار الشهادة).

يشار إلى أن الوزارة أتاحت للحجاج في هذا الموسم الحصول على شهادة إتمام الحج والتي أضافتها خلف بطاقة نسك التي أصدرتها، مشيرة إلى أن ذلك سيكون بمثابة ذكرى جميلة لا تنسى.

ومن جهة أخرى، كانت مطارات جدة، قد أطلقت حملة تحت شعار "الرحلة 45" لتوعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية.وفق "واس" .

تهدف الحملة إلى توجيه عدد من الرسائل التوعوية المتنوعة عبر مختلف وسائل الإعلام التي تتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات المهمة لتسهيل رحلة المغادرة للحجاج، وتتضمن الحملة التواصل مع ضيوف الرحمن عبر منصات إعلامية متنوعة، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية والإعلانات الخارجية وشاشات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ بالإضافة إلى بث مليوني رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة وصلت إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.