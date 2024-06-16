شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص فى احتراق حافلة تقل مسافرين وسط اليمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 9 أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث مروري بنقيل سمارة في مديرية المخادر بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية وسكان إن المسافرين لقوا حتفهم حين اشتعلت النيران في حافلة من نوع "هايس تويوتا" كان يقلهم في منطقة جبلية مرتفعة بمحافظة إب على طريق رئيسي ممتد إلى العاصمة صنعاء.

حريق باص نوع هيس تويوتا في نقيل سماره بمحافظة اب متسببا في وفيات بين المسافرين العائدين لقضاء إجازة العيد .

وأوضح مدير شرطة المرور بالمحافظة العقيد محمد عاطف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحادث المروري ناتج عن تعطل فرامل حافلة على متنها 15 راكبا.

وأفاد المسئول اليمنى، بأن خزان وقود الحافلة اصطدم بإحدى الصخور في جانب الطريق أثناء محاولة السائق السيطرة عليه ما انجر عنه اشتعال النيران ووفاة تسعة أشخاص تفحمت أجسادهم بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين.

وأكد مدير شرطة المرور أن رجال المرور والأمن وبالتعاون مع المواطنين قاموا بإخراج الجثث وإسعاف المصابين إلى إحدى مستشفيات مدينة إب.

وأهاب العقيد عاطف الجميع التأكد من سلامة مركباتهم وتفقدها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين خاصة في المناطق التي تكثر فيها المنعطفات.

وتشهد منطقة سمارة، التي تعد أخطر الطرق السريعة في اليمن وأكثرها اكتظاظا بالمسافرين، حوادث متكررة بسبب منعطفات خطيرة وتآكل المادة الإسفلتية وضيق الطرق، وزادت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الضباب والأمطار الغزيرة التي تحجب الرؤية خاصة في أوقات المساء.