شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان ورئيس فرنسا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في اتصال هاتفي ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الرئيس الفرنسي أعرب، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للسلطان هيثم بن طارق على الجهود التي بذلتها سلطنةُ عُمان في التوصّل للتفاهمات بين بلاده وإيران للإفراج عن مواطن فرنسي وإعادته إلى بلاده، مُعربًا عن تقديره لجهود سلطنةِ عُمان في المنطقة.