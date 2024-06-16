شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: مئات المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح داخل سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبدالله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفا صعبة على الأصعدة كافة والاحتلال الإسرائيلي يمارس شتى أنواع التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع ويرتكب جرائم طبية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف عبد الله الزغاري، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مئات المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح داخل سجون الاحتلال وينفذون اقتحامات ويهدمون المنازل خلال اعتقال الفلسطينيين، مؤكدا أن الاحتلال ينفذ عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لتقويض حقهم في التعبير عن إرادتهم.

وتابع: الاحتلال يستخدم المحاكم العسكرية لشرعنة عمليات الاعتقال الإداري كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين وينشئ سجونا سرية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين وممارسة كل أنواع التعذيب بحقهم، مؤكدا أن الاحتلال ينفذ كل الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين دون أي رقابة من الجهات الدولية.