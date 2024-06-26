نابولي ينعش آمال الأهلي مع المهاجم أوسيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نادي نابولي الإيطالي «تنازلات كبيرة» للأهلي السعودي والفرق العالمية الراغبة في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي وكثير من الأندية العالمية، على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، أبدوا اهتماما كبيرا بالتعاقد مع أوسيمين في الصيف الحالي، من نابولي.

ووفقا لصحيفة «كالتشيو ميركاتو»، «قل» اهتمام هذه الأندية بشكل واضح، في الفترة الماضية، بسبب المبلغ الضخم الذي حدده نابولي للتخلي عن المهاجم النيجيري، والذي يقدر بـ150 مليون يورو.

الصحيفة كشفت أن النادي الإيطالي قام من ناحيته بـ»تخفيض» المبلغ المطلوب للتخلي عن أوسيمين، من 150 مليون يورو إلى 100 مليون فقط، وذلك في ظل إصرار اللاعب على الرحيل في الصيف الحالي.

يشار إلى أن تقارير عالمية زعمت في الأيام الماضية، أن النادي الأهلي بدأ يرصد أسماء هجومية أخرى، لضم أحدهم بدلا من فيكتور أوسيمين، إلا أن «التنازلات» التي قدمها نابولي أخيرا، قد تعيد العملاق السعودي والفرق العالمية الأخرى إلى صفقة النجم النيجيري مجددا.

وكانت شبكة قنوات «الكأس» فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، عن اهتمام الفريق الأهلاوي، بالتعاقد مع المهاجم الغيني سيرهو جيراسي.

ويلعب المهاجم الغيني البالغ من العمر 28 سنة، في صفوف نادي شتوتجارت الألماني، منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادما من فريق ستاد رين الفرنسي.

تطورات المهاجم أوسيمين مع نابولي