أفضل لاعبات الغولف يتنافسن في بطولة أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد سلسلة بطولة أرامكو للغولف للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بجولتها المقبلة التي ستقام في لندن، وتحديدا في نادي سنتويون خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل، منافسة واسعة لأفضل اللاعبات على مستوى العالم.

وتنضم التايلاندية باتي تافاتاناكيت والثنائي الأمريكي أليسون لي وأنجيل يين إلى المنافسات إلى جانب تشارلي هال وجورجيا هول ونيللي كوردا، حيث تهدف الأخيرة إلى الدفاع عن لقبها الفردي ابتداء من عام 2023.

وكانت تافاتاناكيت قد ظفرت بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق البالغة قيمتها 5 ملايين دولار والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض فبراير الماضي، حيث كان أول ألقابها منذ فوزها ببطولة شيفرون في عام 2021.

كما تشهد المنافسات مشاركة اللاعبة نيللي كوردا التي مرت بموسم مميز.