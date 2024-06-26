شكرا لقرائتكم خبر البرتغال تهدد الأمل الضعيف لجورجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا اليوم بمباراتين الأولى شرفية بين منتخبي البرتغال وجورجيا، والثانية مصيرية على التأهل للدور الثاني بين التشيك وتركيا.

في جيلسنكيرشن يلعب منتخب البرتغال الذي ضمن التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة أمام جورجيا التي تأمل في معجزة تصعد بها للدور الثاني في أول مشاركة بالبطولة.

معجزة جديدة

وينتظر منتخب البرتغال في دور الـ16 مواجهة المجر أو كرواتيا أو ثالث المجموعة الثالثة التي تضم إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا. أما منتخب جورجيا الذي يقوده فنيا الفرنسي ويلي سانيول فإنه يحلم بمعجزة جديدة تقوده للدور الثاني بعدما جمع نقطة واحدة بتعادله المثير مع التشيك 1/1 في الجولة الماضية وخسارته أمام تركيا بثلاثية لهدف في الجولة الأولى. ولتحقيق حلم التأهل لا بديل أمام جورجيا سوى الفوز ورفع رصيدها إلى أربع نقاط مع انتظار خسارة تركيا أمام التشيك، ليتأهل المنتخب الجورجي ضمن أفضل أربعة ثوالث في دور المجموعات.

مواجهة مصيرية

وفي مواجهة أخرى مصيرية يصطدم منتخب التشيك بنظيره التركي في هامبورج لحجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وحقق منتخب تركيا بقيادة مدربه الإيطالي فنشنزو مونتيلا ثلاث نقاط بعد الفوز على جورجيا بثلاثية لهدف في الجولة الأولى ثم سقط أمام البرتغال بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

ويملك منتخب تركيا أكثر من فرصة لضمان التأهل أولهما الفوز أو التعادل ليصعد بهما مباشرة في الوصافة أو حتى الخسارة ليبقى رصيده حينها ثلاث نقاط ويدخل في حسابات أفضل ثوالث لكن بشرط ألا يحقق منتخب جورجيا الفوز على البرتغال.

حسابات معقدة

أما منتخب التشيك فهو يسعى لتحقيق فوز يصعد به مباشرة للدور الثاني أو ربما التعادل ورفع رصيده إلى نقطتين ولكنه سيدخل في حسابات معقدة للغاية لحسم أفضل ثوالث حيث سيتساوى برصيد نقطتين مع كرواتيا ثالث المجموعة الثانية. كما سيكون منتخب التشيك في انتظار هدايا إعجازية من المجموعة الثالثة، وهي فوز إنجلترا على سلوفينيا ليتجمد رصيد الأخير عند نقطتين، وعدم فوز صربيا على الدنمارك أو انتهاء هذه المباراة بالتعادل ليبقى أعلى رصيد ممكن لصربيا نقطتين.

قبل مواجهة البرتغال وجورجيا: