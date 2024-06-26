هل تصطدم تطلعات إدارة المهيدب بتوجهات جويدو؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون أمام إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية برئاسة إبراهيم المهيدب الذي ظفر بكرسيها بالتزكية، تحديات كبيرة في بداية خطواته لقيادة دفة النادي الذي تنظره ملفات شائكة على صعيد الفريق الكروي الأول على وجه التحديد.

وسيكون أول تلك التحديات المهمة والتي ستعتمد عليها خارطة الطريق الصفراء لتصريف شؤون النادي وفق الخطط والاستراتيجيات التي يحملها هذا المجلس الطموح برجالات وبحماس أعضاء مجلس إدارته التي تضم صفوة من رجال الأعمال والإدارة، في كيفية تحقيق الانسجام ولغة التفاهم وتعزيز الاتصال بين الإدارة الجديدة وبين الرئيس التنفيذي الحالي الإيطالي جويدو فينغا الاسم الأبرز في كرة القدم الأوروبية وفي الشؤون الإدارية والاستراتيجية، من خلال الخبرات التي يمتلكها لأكثر من 25 عاما داخل وخارج القطاع الرياضي.

تطابق وجهات النظر

وتحتاج الأطراف النصراوية إلى تطابق في وجهات النظر كي تمارس إدارة إبراهيم المهيدب صلاحيتها بارتياح، بما يتلاءم بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس مؤسسة النادي غير الربحية، حيث إن توحدهما على سياسية عمل واحدة والاتفاق على عمل ممنهج ومؤطر بآلية احترافية، سيجعل الأمور بالبيت النصراوي أكثر هدوءا، حيث إن المؤشرات الأولية أظهرت بوادر قد تعرقل العمل مستقبلا، وقد تواجه إدارة المهيدب بعض المصاعب من خلال غياب الأمير الداعم خالد بن فهد الذي يمتلك أعلى كتلة تصويتية في الجمعية العمومية للنصر، عن التصويت في الجمعية العمومية الأخيرة لتنصيب المهيدب التي تأخرت يوما بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني؛ وذلك اعتراضا على سياسات العمل الإداري في النادي طوال الأشهر الأخيرة.

وبالإشارة القوية لغضب الداعم خالد بن فهد من الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، وعضو آخر ذي صلاحيات متعددة في النادي. مما دعا الداعم والرمز النصراوي إلى الانسحاب من المشهد النصراوي في الوقت الراهن في ظل وجود جويدو فينغا.

اختلافات جديدة

ولم تتوقف نقطة الخلاف على هذا المشهد بل ثارت نقطة خلافية بين الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للنصر الجديد الإسباني فيرناندو هييرو الذي يمتلك صلاحيات اختيار الأجهزة الفنية واستقطاب اللاعبين ومسؤولية الفريق الكروي الأول، حيث حدث اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين في تحديد هوية الحارس الكروي الذي سيخلف الكولمبي ديفيد أوسبينا في الموسم الجديد، حيث يرغب جويدو بالحارس البولندي فويتشيك تشيزني، والآخر يرغب في التوقيع مع حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون رمسيس بيكر.

مصير تاليسكا معلق

وأظهرت مصادر لـ»مكة» تفاوتا في الآراء بين جويدو والمدير الفني للفريق الأول البرتغالي لويس كاسترو الذي يقود الفريق منذ يوليو الماضي بين بقاء ورحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي غادر الفريق منذ مارس الماضي قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خضع لعملية جراحية فى أوتار العضلة الأمامية، أنهت موسمه مبكرا بعد أن شارك في 25 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 أهداف. حيث يرى لويس كاسترو أهمية استمراره في الموسم الجديد، في المقابل يرغب جويدو في استثمار موسمه الأخير من عقده مع النصر . في ظل وجود شبه إجماع على استمرار السنغالي الدولي ساديو ماني مع الفريق للموسم الجديد.

نقطة تفاهم

ويعول النصراويون في الوصول إلى نقطة تفاهم بين الإدارة الجديدة والرئيس التنفيذي لإكمال إطلاق مشروع المواجهات الكروية الخارجية التسويقية، بعد الاستفادة من درس الماضي بعد ذهاب بعثة النصر إلى الصين، لخوض مباراتين وديتين أمام شنجهاي شينهوا وجيجيانج إف سي، في يومي 24 و28 يناير الماضي، إلا أن إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي أسهمت في حرمان الجماهير الصينية من مشاهدته قبل أن يعلن تأجيل المباراتين الوديتين إلى أجل غير مسمى.

ويرغب اتحاد هونج كونج كما ذكرت شبكة South China Morning Post في حينه التخطيط لتنظيم جولة للنصر في يناير 2025، بمشاركة كريستيانو رونالدو، حيث ذكر رئيس الاتحاد، بوي كوان كاي، أن البلاد بحاجة لتنظيم بعض الأحداث.

حيث أفسدت تلك الرحلة البرنامج الإعدادي للفريق الكروي خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وفي إطار الحملة التسويقية للاعبين الكرويين الذين يرغب النادي بالاستغناء عنهم قبيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد يسعى النصر إلى إيجاد مخرج مالي مفيد لمدافعه الإسباني لابورتا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لم تشبع العروض المقدمة مسيري القرارات بالنصر.