شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. تعرف على أعراض الإجهاد الحرارى وطرق الوقاية منه (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الإجهاد الحراري أحد أهم التحديات التي تواجه ضيوف الرحمن في موسم الحج بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة وجدة هذا العام.

ووجهت وزارة الصحة السعودية، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، نصائح للحجاج لتجنب مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة ، أهمها شرب الماء البارد، و الانتقال إلى مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس، ورش الجسم برزاز من الماء.



انفوجراف أعراض الإجهاد الحرارى انفوجراف أعراض الإجهاد الحرارى



وحمل المظلة أثناء أداء المناسك، والحرص على ارتداء ملابس فاتحة "للنساء" وشرب الماء بانتظام، والحرص على الراحـة بين المناسك، وتجنب الزحام قدر الإمكان .

وأوضحت أن أعراض الإجهاد الحراري تبدأ بالغثيان والصداع والتعرق والعطش الشديد، ونوهت بأن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستدعي إسعاف المصاب بسرعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أكد أن ارتفاع درجات الحرارة ضمن أكبر التحديات في موسم الحج هذا العام ، داعيًا إلى لتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال العبدالعالي، إن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام؛ لذا نؤكد على الحجاج أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خاصة حمل المظلة لتجنّب أشعة الشمس وشرب الماء بكميات كافية والراحة بين المناسك لحماية الجسم من الإرهاق والإجهاد الحراري.

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