شكرا لقرائتكم خبر عن منهم 6 أطفال.. استشهاد 9 فلسطينيين في مجزرة جديدة للاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بأن الطواقم الطبية انتشلت 9 شهداء و11 جريحًا من منزلين قصفهما الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج، موضحةً أن من بين الشهداء 6 أطفال.

كما استشهد العديد من الفلسطينيين -وفق المصادر الطبية- في قصف للاحتلال استهدف مدينتي رفح وبيت حانون. 37337 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 254 على التوالي إلى 37337 شهيدًا، ونحو 85299 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 بجروح مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

كما حذرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة استمرار إغلاق معبر رفح البري للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى للعلاج في الخارج.