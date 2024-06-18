شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضوا لاعتداءات وحشية.. اعتقال 640 طفلًا في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 640 طفلًا في الضفة الغربية مطلع أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنهم تعرضوا لاعتداءات وحشية خلال عملية اعتقالهم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أنه يقبع حاليًا في معتقلات الاحتلال نحو 250 طفلًا، يتعرضون لإجراءات انتقامية، ومنها عمليات التنكيل والتعذيب والجرائم الطبية.

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود أطفال أسرى من قطاع غزة لا يُعرف عددهم ولا مصيرهم.

37337 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 254 على التوالي إلى 37337 شهيدًا، ونحو 85299 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 بجروح مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

كما حذرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة استمرار إغلاق معبر رفح البري للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى للعلاج في الخارج.