شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 20 مواطنا فلسطينيًا على الأقل، من عدة محافظات في الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت، إلى أكثر من 9300، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

وأوضح نادي الأسير أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.