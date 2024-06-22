شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والمصابين.. مجزرة مروعة في مخيمات النازحين برفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء والمصابين ارتفاعًا في المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قصفه لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وارتفع عدد الشهداء إلى 25 شهيدًا، وأكثر من خمسين جريحًا. مخيمات النازحين برفح وانتشلت الطواقم الطبية 25 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وتتعرض لقصف متواصل من الطائرات والمدفعية، بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال توغلها في عمق المدينة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي هذا ونددت بالمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين، داعيةً إلى ضرورة توفير مستشفيات ميدانية.

وجاء هذا في ظل عجز مستشفيات قطاع غزة عن استقبال وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر الماضي.