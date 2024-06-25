شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مخاوف من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

37626 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الأعمال العدائية في غزة يثير المخاوف بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.وأدان المكتب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأرضي الفلسطينية بالقصف المتكرر، خاصةً مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال.وأفاد المكتب في بيان أنه في يومي 21 و22 يونيو، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ3 ضربات على الأقل مخيم الشاطئ، كما قصفت العديد من المباني السكنية ودُمرت بالكامل.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 262 على التوالي، إلى 37626 شهيدًا، ونحو 86098 جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 66 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.