شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يتراجع عن ضم حارس مرمى للمنتخب الأولمبى.. وترقب لرد مرموش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 10:00 ص

تراجع روجيريو ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، عن فكرة ضم حارس مرمى سواء محمد الشناوى أو مصطفى شوبير لقائمة الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

ويرغب ميكالى في الاستعانة بخدمات الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر مرموش، ويترقب المدير الفني البرازيلي موقف أنديتهم من السماح لهم بالمشاركة من عدمه.



وكشف مصدر بالمنتخب الأولمبى أن ميكالى يرغب فى ضم عمر مرموش، وفى حال عدم موافقة ناديه فرانكفورت الألماني سيكون البديل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب فى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي، على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.