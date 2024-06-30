شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط تنازل ياسر حمد عن مستحقاته للموافقة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفلسطيني ياسر حمد، مدافع الزمالك، الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية الموسم، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات، وأسوة بمحمود علاء الذى رحل وتسلم الاستغناء الخاص به، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على الرحيل.

ووافق مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة على رحيل ياسر حمد شرط تنازل اللاعب عن قيمة مستحقاته المتبقية لدى الزمالك حتى يحصل على المخالصة الخاصة به.

ومن المنتظر أن يعقد ياسر حمد جلسة مع رئيس نادى الزمالك ومسئولى ملف الكرة للتفاوض حول مستحقاته المتبقية، والحصول على الاستغناء الخاص به ويرحل دون الانتظار لنهاية الموسم.

وكان وكيل اللاعب كشف فى تصريحات سابقة أن ياسر حمد تعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحصل على راتبه بالجنيه المصرى.