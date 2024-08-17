شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الإرهاب المنظم والجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها هجومها المروع الجمعة، على قرية جيت شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، من خلال إطلاق النار العشوائي على المدنيين، وإتلاف ممتلكاتهم وإحراق منازلهم ومركباتهم وأراضيهم الزراعية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم.



وعدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، - ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم الآثمة.



وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، تحمل مسئولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.



وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتفكيك جميع المستوطنات الاستعمارية ومليشياتها الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفع الحماية السياسية و القانونية عنها و تصنيفها كمنظمات إرهابية، وإنهاء منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي لأرض دولة فلسطين.