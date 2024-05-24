شكرا لقرائتكم خبر عن النوم وفمك مفتوح يضر اللثة والقلب.. طرق تساعدك للتنفس من الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم وفمك مفتوح من العادات غير الصحية، والتى تؤثر سلبًا على صحة الفم والصحة البدنية بشكل عام، الآثار الضارة للتنفس عن طريق الفم يمكن أن تؤدي إلى كل شيء من تسوس الأسنان إلى أمراض القلب، وفقًا للخبراء، يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا لدى الأطفال مشاكل في النمو ومشاكل في الصحة النفسية، بحسب موقع "تايمز ناو".

في معظم الحالات، يحدث التنفس من الفم عندما يتم منع الهواء من خلال المرور السلس للهواء إلى الأنف، إذا أصبت بنزلة برد أو سعال ولم تتمكن من التنفس، فمن الطبيعي أن تنام وفمك مفتوحًا لبعض الوقت، ومع ذلك، فإن القيام بذلك على المدى الطويل يمكن أن يشير إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تعاني منها. يقول الخبراء إنه على الرغم من أن التنفس يزودك بالأكسجين الذي يحتاجه جسمك للبقاء على قيد الحياة، فإنه يطلق أيضًا ثاني أكسيد الكربون والنفايات.

ما هو التنفس عن طريق الفم؟

يصبح التنفس من الفم ضروريًا عندما لا تتمكن من التنفس من خلال أنفك بسبب احتقان الأنف الناتج عن الحساسية أو نزلات البرد.

أيضًا، عند ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، يمكن أن يساعد التنفس من خلال الفم في توصيل الأكسجين إلى عضلاتك بشكل أسرع ومع ذلك، يقول الأطباء إن القيام بذلك أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل.

على الرغم من أنك قد لا تدرك أنك تتنفس من خلال فمك بدلاً من أنفك، خاصة أثناء النوم، إلا أن بعض الأعراض التي قد تلاحظها تشمل:

الشخير

جفاف في فمك

رائحة الفم الكريهة

بحة في صوتك

الاستيقاظ متعبًا وسريع الانفعال

التعب والإرهاق المزمن

ضباب الدماغ

الهالات السوداء تحت العينين

ما الذي يسبب التنفس من الفم؟

وفقا للخبراء، في معظم الحالات، يحدث التنفس من الفم عندما يتم منع الهواء من المرور السلس للهواء إلى الأنف.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لذلك، والتي تشمل الاحتقان، وتضخم اللوزتين واللحمية، وانحراف الحاجز الأنفي، والتوتر والقلق، والزوائد اللحمية الأنفية.

ما هي المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها التنفس من الفم؟

وفقًا للأطباء، بصرف النظر عن التسبب في جفاف شديد في الفم، يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى تكاثر سريع للبكتيريا، مما يسبب:

رائحة الفم الكريهة أو رائحة الفم الكريهة

- أمراض اللثة مثل التهاب اللثة وتسوس الأسنان

التهابات الحلق والأذن

كما أن التنفس من الفم يسبب انخفاض تركيز الأكسجين في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب. تشير الدراسات إلى أن التنفس من الفم يقلل أيضًا من الأداء الأمثل لرئتيك ويزيد الأعراض سوءًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو، ووفقا للأطباء، فإن هذه الحالة تسبب أيضا ضعفا في وضعية الجسم، وآلاما مزمنة في الظهر لدى البالغين.

طرق منع التنفس من الفم

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع التنفس من فمك طوال الوقت، وتشمل:

بخاخ الماء المالح

استخدام بخاخات المياه المالحة ومزيلات احتقان الأنف أو الأدوية المخففة للحساسية عند أول علامة للحساسية أو أعراض البرد

النوم على ظهرك مع رفع رأسك يفتح الشعب الهوائية ويعزز التنفس عن طريق الأنف

الحفاظ على نظافة منزلك

تركيب مرشحات الهواء في أنظمة التدفئة وتكييف الهواء لمنع انتشار الأوساخ والمواد المسببة للحساسية. ممارسة تمارين التنفس.

