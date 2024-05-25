شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التطعيمات الوقائية قبل السفر لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بداية موسم الحج يجب على المسافرين أخذ بعض التطعيمات التى تحميهم من الأمراض، والأمراض المعدية، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج وإرشادات لتفادى الأمراض المعدية.

وقدم الدكتور إبراهيم عوض استشاري المناعة وأمراض الدم في كلية طب أسيوط، أبرز وأهم التطعيمات التي يجب على الحج أخذها قبل السفر، ومنها:

- التطعيم ضد الحمى الشوكية، يعد من التطعيمات المهمة التي يجب أخذها قبل السفر للحج، والحمى الشوكية من الأمراض المعدية الخطيرة، التي تنتقل بواسطة الرذاذ المتطاير من الفم والأنف تصيب أغشية المخ النخاع الشوكي، وتؤدي غالبًا إلى الوفاة، ويجب أخذ اللقاح قبل الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- التطعيم ضد الأنفلونزا، وخاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

- التطعيم ضد الالتهابات الرئوية، يسمى لقاح (نيموكوكس) وهو مهم لمرضى الأنيميا المنجلية أو الفشل الكلوي أو نقص المناعة أو المرضى الذين تم استئصال الطحال لديهم كما يمكن إعطاؤه للحجاج كبار السن أو الذين يعانون أمراضًا مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.

- التطعيم ضد الكوليرا، حيث يتم تشديد الرقابة على القادمين من البلدان الموبوءة بالكوليرا حسب النشرة الدورية الخاصة بالبلدان المعلنة.

وأكد استشاري المناعة ضرورة أخذ التطعيمات ضد الأمراض قبل السفر إلى السعودية بـ10 أيام على الأقل، وذلك للحفاظ علي الصحة العامة، والحماية من الأمراض المنتقلة.