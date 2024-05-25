شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى ينصح أصحاب الأمراض المزمنة.. العصبية فى المباريات ترفع نسبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العصبية والترقب تلك المشاعر التي يعانى منها البعض قبل وأثناء المباريات، وهو أمر يضر بشكل خاص المرضى بالأمراض المزمنة، لأن التوتر والعصبية قادرة على إحداث أعراض جسدية حادة وخطيرة على من يعانى من مرض مزمن بشكل خاص.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا المعنى بالصحة العامة، فإن العصبية والتوتر وغيرها من المشاعر التي تصيب المشجعين قبل المباريات وحتى بعدها، أمر شائع ومعروف، وقد يصنفه البعض ويطلق عليه "القلق الرياضى" والذى يصيب إما المشجعين أو الرياضين اللاعبين أنفسهم قبل المباريات المهمة.

وتابع التقرير أن هذا القلق والتوتر يؤثر سلبًا على الصحة العامة، خاصة لدى المشجعين الذين يعانون أمراضًا مزمنة، مثل أمراض السكر والضغط والقلب وغيرها، ولذا نصح التقرير بمجموعة من النصائح التي تعزز الاسترخاء والهدوء، والسيطرة على الغضب والعصبية التي ترتبط والمباريات وحماسها:

لابد من تهدئة عقلك، وخاطبه مؤكدًا على أن هذه المباراة تحتمل جميع النتائج فلا داعى للعصبية المفرطة

اهتم بالمشاهدة الهادئة ولا تنغمس في الأحداث، كن مشاهدًا للاستمتاع

تذكر أنها لعبة تنافسية للاستمتاع ولا شيء يستحق العصبية والتوتر

ذكر نفسك بحبك للعبة كرة القدم واستمتاعك بها، وقلقلك هو الذى يفسد متعتك

استخدم تقنيات سهلة أثناء المشاهدة، مثل التنفس بعمق، وتبادل الحديث المحبب مع غيرك من المشجعين دون عصبية

لا تقلق بشأن النتيجة، فالفوز والخسارة طبيعة تحديات الحياة.

وحذر من جانبه الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة من التوتر الزائد على مرضى السكر والضغط والقلب والأمراض المزمنة بشكل عام، وذلك لأن العصبية والتوتر تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم وتجعلها في حالة خلل، وتؤثر على الأعصاب وسلامتها، وتعطى هذه المخاطر المحتملة، فمريض السكر يصبح عضرضة لارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ومريض الضغط قد يعانى من ارتفاع خطير في مستويات الضغط لديه، لان القلق يؤثر على سريان الدم في الجسم، وبالتالي يرفع فرص الإصابة بالجلطات والتوتر النفسي.

وما لا يعلمه البعض ويؤكد عليه استشارى الباطنة أن العصبية المفرطة والقلق البالغ أثناء المباريات قد يصيب البعض بمشكلات صحية منها:

ضعف عضلة القلب بشكل محتمل

اضطرابات معدية ومعوية لمن لديهم القابلية لذلك

ضعف دفاعات الجسم والشعور بالضعف العام

أعراض نفسية تؤثر على الأعصاب، أوالحركة أو الحالة النفسية بالسلب