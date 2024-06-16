شكرا لقرائتكم خبر عن تعبان وجسمك واجعك وعلى طول جعان.. قد تكون علامة على هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

المشكلات المرضية كثيرة ومتشعبة ولكن بعض الأمراض قد تنبئ بالإصابة بها من خلال بعض الأعراض المبكرة التي يعانى منها البعض، وتكون بمثابة علامة إنذار تشير لوجود مشكلة ما، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع livestrong الذى أكد أن البعض يعانى من أعراض متلازمة ولا تنفصل، مثل عرضى التعب المزمن في الجسم، مع الشعور بالجوع الحاد فجأة، هذه الأعراض يعانى منها البعض بالفعل.

تابع التقرير أن هذه الأعراض يمكن أن نعتبرها صحية إذا ما كانت عابرة وليست مستمرة، بمعنى أنها تزور الإنسان بين الحين والآخر، ولكن إذا زارت هذه الأعراض الإنسان على مر الشهور الأيام كانت عرضًا وعلامة مبكرة دالة على مشكلة صحية.

وأضاف التقرير أن التعب والجوع المترافقان سويا والمستمران لفتة طويلة قد يكونا عرض للإصابة بمرض السكر بالفعل، وهو مرض مزمن واضطراب معروف يحدث مشكلة في العملية الهضمية والتمثيل الغذائي، وعملية الأيض بشكل ملحوظ، كما أنها تستفد الطعام المهضوم بالفعل لتوليد الطاقة بشكل أكبر للجسم.

وأشار التقرير أن الجوع الشديد والتعب الشديد أيضًا والمستمر كشرط أساسى، من أهم أعراض مرض السكر بشكل عام، لأن الجسم حينها لا يتمكن من إنتاج ما يكفيه من الأنسولين الجيد، وبالتالي يحتاج على الدوام للجلوكوز، ما يشعر المريض بهذه الأعراض سالفة الذكر والمرهقة المستمرة.

ولذا ينصح التقرير بضرورة أن يهتم بإجراء اختبار أو تحليل سكر بسيط لمعرفة ما إذا كان يعانى من هذا المرض، والمتابعة مع الطبيب المختص.