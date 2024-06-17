شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظام الغذائي النباتي أكثر فائدة للقلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن النظام الغذائي النباتي قد يكون بنفس فعالية الأدوية لصحة القلب، وقام الباحثون بمراجعة الدراسات الحديثة ووجدوا أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نتائج أفضل لصحة القلب، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وكما هو معروف، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النباتية يستهلكون عادة كمية أكبر من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا والبقوليات. هذه الأطعمة مليئة بالألياف المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، على العكس من ذلك، غالبًا ما تحتوي الأطعمة ذات الأصل الحيواني أو الأطعمة غير النباتية على دهون مشبعة، والتي يمكن أن تساهم في حدوث الالتهاب.

والنظام الغذائي المتوازن هو النظام الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ودهون أقل، وزيت أقل، والمزيد من الفواكه والخضراوات، بعض الفوائد تشمل:

نسبة عالية من الألياف من الفواكه والخضراوات والحبوب، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول.

الحبوب الكاملة، والتي تحتوي على سعرات حرارية أقل.

تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل المكرونة.

مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات.

ويمكن أيضًا تصميم نظام غذائي غير نباتي لدعم صحة القلب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب في الوجبة، علاوة على ذلك، يمكن للمرء اختيار خيارات غذائية صحية غير نباتية، مثل اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج منزوع الجلد، مع إزالة الدهون، والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تجنب قلي الأطعمة لمنع تناول الدهون المتحولة.