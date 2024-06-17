شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار اللحوم وتتناولها بدون أضرار على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة التى تميز احتفالات عيد الأضحى المبارك، لكن تناول اللحوم يجب أن يكون بشروط معينة حتى تستفاد من فوائدها الصحية فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول اللحوم ونصائح لاختيار اللحوم المناسبة وتناولها بطريقة صحية، بحسب موقع thefoodaholic.

فوائد تناول اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء يمنحك أيضًا العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل:

- زيادة الحديد في جسمك، مما يساعد على تسهيل دوران الأكسجين بشكل أفضل

- تعزيز اليود في الجسم لتحسين إنتاج هرمونات الغدة الدرقية

- تحسين مستويات الزنك للحفاظ على قوة جهازك المناعي وصحة بشرتك

- إعطاء جسمك أوميجا 3 لتحسين صحة القلب والدماغ

أفضل الطرق لدمج اللحوم في نظامك الغذائي

يعد الاعتدال وطرق الإعداد والطهي المناسبة أمرًا ضروريًا للحصول على أقصى استفادة من اللحوم وجعلها من العناصر الأساسية الصحية في نظامك الغذائي.

فيما يلي نصائح لإدراج اللحوم في نظامك الغذائي بطرق صحية:

1. اختر قطع اللحم الخالية من الدهون أو الأقل دهنية،

تحتوي قطع اللحم الخالية من الدهون والتي لا يزيد وزنها عن 99 جرام على أقل من 10 جرامات من الدهون بالإضافة إلى 4.5 جرام فقط من الدهون المشبعة. ولهذا السبب، فهي خيارات صحية.

تعتبر اللحوم التي تتغذى على العشب أو التي تربى في المراعي خيارات صحية أيضًا لأنها تحتوي على دهون أقل بنسبة 25 إلى 50% وسعرات حرارية أقل. كما أنها تحتوي على المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

2. احصل على أفضل نوعية من اللحوم التي يمكنك شراؤها

يعد شراء اللحوم عالية الجودة التي يمكنك تحمل تكلفتها وعدم تقديمها أو تناولها كلها مرة واحدة أحد أفضل الحيل التي يمكنك اتباعها.

إذا قمت بشراء لحم بقر أو فخذ خروف، فإن تقسيمه بحيث يمكنك تناول ربعه في الوجبة يسمح لك بالاستمتاع بوجبة رائعة والالتزام بالنظام الغذائي الموصى به لتناول اللحوم.

القاعدة الأساسية الجيدة التي يجب تذكرها هي تناول اللحوم التي يبلغ حجمها ربع طبقك فقط أو تزن حوالي 350 إلى 500 جرام. بالإضافة إلى ذلك، يوصي خبراء الصحة بالاحتفاظ به في ثلاث حصص كل أسبوع.

3. إدخال اللحوم فى الأكلات

عندما تعتبر قطعة اللحم المفضلة لديك ليست طبقًا رئيسيًا، فستحصل على وجبات صحية ومتوازنة وتوفر المال في نفس الوقت.

إن استخدام اللحوم بهذه الطريقة يعني تقليل الكمية لكل وجبة واستخدامها للنكهة بدلاً من استخدامها كمكون أو طبق رئيسي.

هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي إضافة جزء صغير وقطع صغيرة من اللحم إلى الخضار والطواجن والأطباق الأخرى التي تحتوي على الكثير من الخضار.

4. قلل الدهون

اللحوم غنية بالدهون. ولتقليل محتواه وكمية تناوله، اتبع هذه النصائح البسيطة:

- قم بإزالة الدهون الصلبة المرئية من اللحم قبل طهيه.

- تجنب إضافة الزيت الزائد عند طهي اللحوم.

- إزالة أي دهون متبقية على اللحوم المطبوخة قبل تناولها.

- امسح شرائح اللحم وكرات اللحم وغيرها من اللحوم المقلية أو المشوية بمنشفة ورقية قبل تناول الطعام لإزالة الدهون والسعرات الحرارية الزائدة.

- اترك اللحم المشوي على رف معدني فوق صينية حتى يتساقط الدهن.

يمكن أن تساعدك هذه الحيل البسيطة على تقليل تناول الدهون والكوليسترول عند تناول اللحوم.