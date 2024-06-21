شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على أن نظامك الغذائى غير صحى والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة، ويمكن أن يساعدك الاهتمام وملاحظة بعض العلامات على جسمك في تحديد ما إذا كان نظامك الغذائي صحي أم يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

وفيما يلى 7 علامات تظهر أن نظامنا الغذائي قد يكون غير صحي ويحتاج إلى تعديل فورى:

شعر غير صحى

لو لاحظت أن الشعر يعانى من الهيشان الجفاف أو التساقط، قد تكون هذه علامات على أن نظامنا الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتاج الشعر الصحي إلى كمية متوازنة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، فعلى سبيل المثال، نقص الحديد والزنك وفيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

مشاكل البشرة

بشرتنا هي انعكاس لصحتنا الداخلية، فإذا لاحظت ظهور البثور بشكل متكرر، أو بقع جافة، أو بشرة باهتة، فقد يكون نظامنا الغذائي هو السبب، نقص العناصر الغذائية، حيث إن نقص الفيتامينات A وC وE الأساسية إلى مشاكل جلدية مختلفة، حيث وجدت دراسة في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة ومنخفضة في الفواكه والخضروات الطازجة ترتبط بزيادة حب الشباب وضعف صحة الجلد، لذلك، فإن تناول المزيد من المنتجات الطازجة والدهون الصحية يمكن أن يفعل المعجزات لبشرتنا.

المرض المتكرر

إذا وجدت نفسك تصاب بنزلات البرد أو العدوى أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على ضعف جهاز المناعة بسبب سوء التغذية، حيث يلعب فيتامين C والزنك والسيلينيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على مناعة قوية، وتظهر الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا في هذه العناصر الغذائية الرئيسية هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض، وبالتالي، فإن التأكد من أن نظامنا الغذائي يتضمن الأطعمة التي تعزز المناعة مثل الحمضيات والمكسرات والخضروات الورقية أمر حيوي للبقاء في صحة جيدة.

لا تتعافى تمامًا من المرض

هل تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للتعافي من الأمراض أو الإصابات؟ قد يشير هذا إلى أن جسمنا لا يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاجها لإصلاح نفسه من البروتينات والفيتامينات A وC والزنك والتي تعتبر حاسمة لعمليات الشفاء في الجسم، وقد وجدت دراسة في Advances in Wound Care أن المرضى الذين يعانون من سوء التغذية يستغرقون وقتًا أطول بكثير للتعافي من الجروح والعمليات الجراحية، لذلك تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات لدعم آليات الشفاء في الجسم.

استمرار الشعور بالتعب

قد يكون الشعور بالتعب المستمر على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من النوم علامة على أن نظامك الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين بـ12 والفولات، هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على مستويات الطاقة الصحية والأداء السليم لخلايا الجسم، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد يعانون من التعب المزمن وانخفاض الأداء البدني، لذلك فإن إضافة الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تعزيز طاقتنا.

التقلبات المتكررة فى الوزن

غالبًا ما يكون زيادة الوزن أو خسارته غير المقصودة علامة على اتباع نظام غذائي غير متوازن، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات إلى زيادة الوزن، في حين أن قلة تناول الطعام أو نقص الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يسبب فقدان الوزن ونقص العناصر الغذائية، ويربط تقرير في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العادات الغذائية السيئة، وخاصة تناول كميات كبيرة من السكر، بزيادة الوزن والقضايا الصحية ذات الصلة مثل مرض السكري وأمراض القلب، ويعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مزيج جيد من البروتينات والدهون والكربوهيدرات أمرًا ضروريًا لإدارة الوزن بشكل مستقر .

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد تشير مشاكل الجهاز الهضمي المتكررة مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال إلى أن نظامك الغذائي غير صحي، ويعد نقص الألياف والإفراط في تناول الأطعمة المصنعة وعدم كفاية شرب الماء من الأسباب الشائعة وراء الانزعاج الهضمي، وتسلط دراسة في مجلة The Lancet الضوء على أهمية الألياف الغذائية لصحة الأمعاء، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف يرتبط بانخفاض معدلات مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين الصحة العامة، ويمكن أن يؤدي تضمين الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير.