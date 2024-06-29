أضف 10 أعشاب إلى كوب من الماء الدافئ واحصل على الفوائد

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يلعب الأنسولين دورًا أساسيًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق المساعدة في امتصاص الجلوكوز إلى الخلايا لإنتاج الطاقة، ويتم إنتاج الأنسولين عن طريق البنكرياس استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، وتشير حساسية الأنسولين إلى مدى فعالية استجابة الخلايا لإشارات الأنسولين، ما يؤثر على مدى كفاءة امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم.

وعندما تصبح الخلايا أقل حساسية للأنسولين، تحدث المقاومة وينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين للتعويض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر وقد يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى، لذلك يعد الحفاظ على حساسية الأنسولين أو تحسينها من خلال النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا لصحة التمثيل الغذائي بشكل عام.

فيما يلي.. بعض التوابل المعروفة بخصائصها الطبية التي يمكنها إصلاح حساسية الأنسولين بشكل طبيعي وتنظيم مستويات السكر في الدم والمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv":

- القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على تعزيز حساسية الأنسولين وتحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وخفض مستويات السكر في الدم، حيث تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا تحاكي الأنسولين وتساعد في امتصاص الجلوكوز بواسطة الخلايا.

- الكركم

المركب النشط في الكركم، الكركمين، يوفر خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومته ودعم وظيفة التمثيل الغذائي بشكل عام.

- الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، فهو يساعد في عملية الهضم، ويقلل الالتهاب، ويدعم صحة التمثيل الغذائي.

- الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتساعد على تحسين حساسية الأنسولين، كما أنها قد تخفض مستويات السكر في الدم وتحسن تحمل الجلوكوز.

- القرنفل

يحتوي القرنفل على مركبات قد تعمل على تحسين وظيفة الأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنه يوفر خصائص مضادة للأكسدة تدعم الصحة العامة.

- الكمون

تساعد بذور الكمون في الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تعزيز حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات في الجسم.

- الفلفل الأسود

يساعد البيبيرين، المركب النشط في الفلفل الأسود، على امتصاص العناصر الغذائية وقد يحسن حساسية الأنسولين، إنه يدعم الصحة الأيضية ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

- الحبهان

يساعد الحبهان على تحسين حساسية الأنسولين وقد يخفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يساعد على الهضم، ويعزز صحة الأمعاء.

- جوزة الطيب

يُعتقد أن جوزة الطيب توفر فوائد محتملة لاختلال توازن الأنسولين بسبب مركباتها النشطة بيولوجيًا، والتي تشمل الميريستيسين والأوجينول، ىقد تساعد هذه المركبات في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم استقلاب الجلوكوز، والتي تعتبر ضرورية لإدارة مستويات السكر في الدم.

- الكزبرة

تحتوي بذور الكزبرة على مركبات قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، أنها توفر خصائص مضادة للأكسدة تدعم الصحة الأيضية.

- طريقة التحضير هذا المكون:

ملعقة صغيرة من القرفة، ومسحوق الكركم، والزنجبيل، وبذور الحلبة (مطحونة)، والقرنفل (مطحون)، وبذور الكمون، والفلفل الأسود (مطحون)، ومسحوق الحبهان، وبذور الكزبرة (مطحونة)، ونحضر كوب أو اثنين من الماء الدافئ، ونضع جميع البهارات، ونقلبها جيدًا، ونترك الخليط يُنقع لبضع دقائق، ثم تصفيته قبل الشرب.