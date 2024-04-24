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الانتخابات المبكرة تعود الى الواجهة ونواب يستبعدون اجرائها

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بغداد - ياسين صفوان - تتدوال الاوساط السياسة بين حين واخر عن ذهاب البلاد نحو اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ، فيما استبعد نواب إجرائها لعدم وجود بوادر جدية.

الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة ثانية لاسيما مع التحركات الاخيرة للتيار الصدري، يبدو انه يخلو من الجدية لكنه اخذ طابعا من الاثارة نظرا للتطورات السياسية واختلال توزان بعض الكتل والاحزاب. الا ان نوابا اكدوا عدم وجود اي ستعداد لاجرائها لان عمر المفوضية لايسمح بذلك .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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