انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يؤكدان على جعل القوانين النافذة أساسا لتجاوز العقبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الطالباني، ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "اجتمع في العاصمة بغداد، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجرى خلال الاجتماع، التباحث حول آخر المستجدات السياسية، الاقتصادية والأمنية، فضلا عن المسائل التي لها بعد وطني، حيث تم التأكيد على إنجاح الجهود من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي والخدمي".

وشدد الجانبين، بحسب البيان، على "العلاقة بين جميع الأطراف ومواصلة الحوار البناء كأفضل خيار لحل المشكلات بالاستناد الى الدستور والشراكة الحقيقية، وجعل القوانين النافذة أساسا لتجاوز العقبات والتغلب على التحديات، وأن تنصب جميع الجهود في سبيل خدمة المواطنين واستقرار البلد".

وأضاف، ان "الاجتماع أكد على الالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح وتقديم الخدمات للجميع دون تمييز".