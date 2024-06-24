انت الان تتابع خبر توجيه حكومي بشأن التفويج العكسي للحجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه من أجل تيسير عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل غرفة عمليات تتولى تسريع التفويج العكسي، وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية، ومتابعة وحل أي مشكلة تعترض أو تؤخر عودة الحجاج.



ووفقاً لتوجيه السوداني، تكون غرفة العمليات بعضوية؛ وزير النقل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الحج والعمرة، ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية، تتولى تسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات لإتمام العودة وضمان سلامة الحجاج ووصولهم إلى أرض الوطن، بحسب العوادي.