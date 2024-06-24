انت الان تتابع خبر "ساعياً لرئاسة الوزراء".. نصيف تكشف عن معلومات جديدة حول "تمساح الفساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تدوينة على منصة "x" تابعتها الخليج 365، انه "اخر اخبار تمساح الفساد: يقول المثل العراقي "راح يخطب لصديقه خطب لنفسه" هذا المثل ينطبق على التمساح الذي كان ينوي ان يروج لصديقه لمنصب رئيس الوزراء لكنه بدأ بالترويج لنفسه! حيث التقى بتيار سياسي وفاتح شخصية سياسية أخرى ثم سافر الى دولة أوروبية للتسويق لنفسه تخيلوا العراق يترأسه هذا الفاسد يعني افلاس البلد خلال أيام".وأضافت: "حصل التمساح على استثمار مهم في شارع الاميرات وشارع المحيط من المدير العام (ي.ن)".

وأشارت نصيف الى ان "الخبر الأخير مفاجأة صادمة: هل تعلمون من هو السياسي العراقي الذي كان متزوجا من فنانة كويتية! نعم هو وطلقها ورجع الى حياته السابقة نحن لا نتدخل في الحياة الشخصية للناس حتى لو كانوا خصوما لنا، ولكن شخصا اخر تعرض للظلم واتهموه بأنه هو المقصود في حين التمساح استفاد من الصاق التهمة بشخص بريء".

وختمت: "خلي تفيدك جيوشك الالكترونية التي تصرف عليها من أموال الشعب العراقي بتغريدة واحدة تتفلش والحمد لله".