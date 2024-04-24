الامارات | صاحب أكبر قدم في العالم.. كم قياس حذائه الجديد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل رجل في فنزويلا، من المرجح أنه صاحب أكبر قدم في العالم، على ثلاثة أزواج جديدة من الأحذية من صانع أحذية ألماني.

وقال جيسون رودريجيز (28 عاماً)، الذي يواصل جسمه النمو حتى الآن بسبب مرض، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء: «أنا سعيد، لأن امتلاك حذاء جديد يعتبر نعمة كبيرة».

ومن أجل هذا الغرض سافر صانع الأحذية المنحدر من مدينة مونسترلاند بولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، جيورج فيسيلز (71 عاماً)، إلى مدينة ماراكاي شمالي فنزويلا، حيث يعيش رودريجيز. وكان يحمل في أمتعته زوجاً من الصنادل وحذاء مغلقاً ومزيجاً من كليهما بقياس يقل قليلاً عن 70 لقدم يزيد طولها على 40 سم.

وقال فيسيلز: «لقد صنعنا هذه الأحذية عمداً أكبر قليلاً مما يحتاجها الآن»، وذلك حتى يتمكن رودريجيز من استخدامها لفترة أطول، حيث سيحتاج في غضون ستة أشهر أو سنة على الأرجح إلى قياسات جديدة مرة أخرى.

ويتسبب ورم في الغدة النخامية في استمرار مرضى مثل رودريجيز في النمو، وهو ما يترتب عليه عواقب خطيرة؛ فإذا لم يتوقف النمو بعد العلاج بأدوية والخضوع لجراحة، فعادة ما يموت العمالقة مبكراً، حيث لا يعد الجسم قادراً على التعامل مع حالة النمو المستمر. وأضاف فيسيلز قبل مغادرته: «ليس لدى جيسون المال اللازم للعلاج». وعندما تم قياسه آخر مرة أمس الثلاثاء كان طول رودريجيز 36ر2 متر.

وقال رودريجيز: «أعاني من آلام شديدة في ظهري ورقبتي وعمودي الفقري... أنا أعيش في شقة صغيرة جدا بالنسبة لي، لذا علي أن أميل رأسي كثيرا وإذا نسيت فإنها تصطدم بالسقف».

وتواصل فيسيلز ورودريجيز من خلال إحدى أقارب رودريجيز، التي شاهدت في ألمانيا تقريراً عن متجر أحذية فيسيلز. ومنذ عقود عديدة يهدي فيسيلز أحذية مناسبة لأطول الأشخاص في العالم.

في البداية كانت تلك الحملات مرتبطة بالترويج لمتجره في فريدن، لكن الآن تدفقت أموال خاصة كثيرة على مثل هذه الرحلات لدرجة أنه لا يستطيع تفسير ذلك إلا بصداقته مع عملائه، بحسب فيسيلز، الذي أعرب أيضاً عن شعوره بالأسف تجاه أشخاص مثل جيسون.

وصنع الأحذية الجديدة ابن شقيق فيسيلز، أدريان، الذي يتولى إدارة متجره.