الامارات | فيلم «تشالنجرز» يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فيلم «تشالنجرز»، من بطولة النجمة الأميركية زندايا، في تصدر شباك التذاكر بأميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق «تشالنجرز» 15 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «أنسنغ هيرو» محققاً إيرادات قدرها 7.8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه. ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، قصة عائلة من الموسيقيين تنتقل من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير» بـ7.2 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.

وتراجع فيلم «سيفيل وور» إلى المرتبة الرابعة، بعدما كان تصدّر الترتيب لأسبوعين، وحقق سبعة ملايين دولار. وجاء فيلم «أبيغيل» في المرتبة الخامسة مع 5.3 ملايين دولار. وفي هذا العمل السينمائي، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.