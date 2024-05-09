مميزات لا تعرفها لزيت تسمير البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يضفي زيت التسمير الذاتي على بشرتكِ سمرة طبيعية جميلة، دون الحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس الضارة، ما يجعله بديلاً مثاليًا للحصول على لون برونزي صحي وآمن.

تتوفر مستحضرات التسمير الذاتي بأشكال عديدة، منها الزيت، فما مزايا هذا النوع؟

البشرة الجافة

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن زيت التسمير الذاتي لا يمنح البشرة مظهراً برونزياً ساحراً فحسب، بل يعتني بها أيضا؛ حيث إنه يحتوي على مواد فعالة ذات تأثير مرطب مثل زيت الأرجان، ما يجعله مناسباً للبشرة الجافة بصفة خاصة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي بعد تطبيق زيت التسمير الذاتي عدم الاستحمام لمدة 3 ساعات، مع مراعاة تجنب الاستحمام لمدة طويلة أو بماء ساخن، وذلك تجنباً لتعرض البشرة للجفاف وفقدان السُمرة لرونقها، كما لا يجوز ارتداء الملابس قبل مرور 10 إلى 20 دقيقة.

وللحصول على نتيجة مثالية، ينبغي تحضير البشرة جيداً قبل تطبيق زيت التسمير الذاتي، وذلك من خلال تقشير البشرة أولاً من أجل التخلص من قشور الجلد الميتة، ثم تطبيق كريم عناية غني بمواد الترطيب.

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