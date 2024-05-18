قنبلة موقوتة.. عدوى التهاب الكبد تشكل تهديدًا عالميًا للنساء في سن الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد عدوى التهاب الكبد، وخاصةً التهاب الكبد الوبائي B و C، مشكلة صحية عالمية تُهدد حياة الملايين من الأشخاص، ارتفعت حالات تليف الكبد المرتبطة بالتهاب الكبد الوبائي الحاد (AHC) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) بشكل كبير على مستوى العالم من عام 1990 إلى عام 2019 لدى النساء في سن الإنجاب.

ووفق، ميديكال إكسبريس، استخدم يانتشينج زو، من كلية الصحة العامة بجامعة نانجينغ الطبية في الصين، وزملاؤه بيانات من دراسة العبء العالمي للمرض لفحص معدلات الإصابة العالمية والاتجاهات الزمنية في الفترة ما بين 1990 إلى 2019، لتليف الكبد المرتبط بالتهاب الكبد الوبائي الحاد (AHC) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) بين النساء في سن الإنجاب (15 إلى 49 سنة).

وتوصل الباحثون خلال فترة الدراسة، أن زياذة حالات الإصابة بالتليف الكبدي المرتبط بالتهاب الكبد الوبائي الحاد وفيروس التهاب الكبد الوبائي بنسبة 46.45% و72.74% على التوالي.

وفي المناطق ذات المؤشر الاجتماعي والديموجرافي المنخفض، كانت معدلات الإصابة بتليف الكبد المرتبط بالتهاب الكبد الوبائي الحاد هي الأعلى، ولكنها أظهرت اتجاها منخفضا، في حين أظهرت معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) اتجاهات سلبية في المناطق ذات المؤشر الاجتماعي والديموغرافي المنخفض والمتوسط والمرتفع.

وأظهرت معدلات الإصابة المرتفعة أو الاتجاهات المتزايدة لتليف الكبد المرتبط بفيروس التهاب الكبد الوبائي (AHC) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) في إفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا الشمالية ذات الدخل المرتفع، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى.

وعلق الباحثون أن: "تشير تأثيرات الدورة الشهرية إلى عودة ظهور خطر الإصابة بالتليف الكبدي المرتبط بفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس التهاب الكبد الوبائي في السنوات الأخيرة، ما يشكل المزيد من التحديات أمام القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي".