هل تؤثر فصيلة الدم على صحة الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما اهتمّ الإنسان بفهم العلاقة بين فصيلة الدم وصحة الإنسان، وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت دراسات تُشير إلى وجود صلة محتملة بين فصيلة الدم وبعض الأمراض،

وتُشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن بعض فصائل الدم قد تكون أكثر جاذبية لأنواع معينة من الحشرات، مثل القراد.

قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في معرض تعليقه على ما نشر في وسائل الإعلام من معلومات مفادها أن العلماء حددوا اعتماد سمات الأشخاص المختلفة على فصيلة دمهم، ولا سيما جاذبيتهم، ويزعمون أن أصحاب فصيلة الدم الرابعة يتمتعون بمناعة أقوى ويعيشون فترة أطول، مؤكدا أن فصيلة الدم فعلا تحدد العديد من خصائص الجسم، ووفق، gazeta.rU.

وأضاف:"في الواقع، هذه مؤشرات معينة لمجموعة من الجينات والمعلومات الوراثية المشفرة، ونحن نعلم جيدا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى يعانون في كثير من الأحيان من قرحة المعدة، والثانية - في كثير من الأحيان من سرطان المعدة، والثالثة والرابعة - من سرطان البنكرياس".

وأوضح : " هناك 35 فصيلة دم وأكثر من 300 إمكانية لخلطها، وأن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى أقل عرضة للدغ البعوض، كما أن الوسط المحيط والظروف الخارجية التي ينمو فيها الإنسان وعوامل أخرى تؤثر وتحدد شخصيته.

ملفتأ إلى أن طول العمر يعتمد 100 بالمئة على فصيلة الدم.

جدير بالذكر أن علماء من جمهورية التشيك توصلو إلى أن القراد يفضل الالتصاق بالأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية، ولا ينجذبون إلى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثالثة.