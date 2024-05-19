30 دقيقة رعب.. لن تتوقع ما حدث لـ سائقة شاحنة معلقة في الهواء (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التقطت كاميرا مراقبة مشاهد مرعبة استمرت نصف ساعة لسائقة شاحنة معلقة في الهواء، فوق نهر ولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، كانت سيدني توماس 26، عاما، تقود شاحنتها فوق "جسر كلارك التذكاري"، عندما اصطدمت بها شاحنة أخرى دفعتها لاختراق سياج الجسر، والتدلي في الهواء.

وشوهدت الشاحنة الصغيرة وهي تنحرف عن مسارها لتجنب الاصطدام بسيارة كانت متوقفة، قبل أن تصطدم بتوماس.، التي حاولت تجنب السيارات الأخرى على الجسر بشاحنتها لكنها اخترقت سياج الجسر، تاركة إياها معلقة فوق نهر أوهايو.

وأمضت حوالي نصف ساعة في كابينة سيارتها، وهي تتدلى فوق الجسر الذي يبلغ عمره 100 عام تقريبًا والذي يربط لويزفيل بجنوب إنديانا .

واضطرت أطقم الإنقاذ إلى إجراء عملية جريئة، تمثلت بربط رجل الإطفاء برايس كاردين برافعة، ليتمكن من الوصول إلى سائقة الشاحنة.

وكشفت سيدني توماس أنها استطاعت أن تبقى هادئة ومتماسكة، ونفذت كل ما كان يطلب منها لإخراجها من الشاحنة المتدلية عن حافة الجسر، على ارتفاع حوالى 24 مترا.

ووجهت المحكمة 4 تهم إلى تريفور برانهام، 33 عاما، حيث قال شهود عيان للشرطة إن السائق كان مسرعا، ولا يلتزم بإشارت وحركة المرور عندما وقع الحادث.

وجاء في تقرير الاعتقال أنه بعدما صدم برانهام شاحنة سيدني، اصطدم بسيارة أخرى كان بداخلها شخصان، ثم اصطدم بمقطورة كبيرة، عندها سارع قسم من رجال الشرطة لاحتجازه، بينما كان الفريق الآخر يعمل على إنقاذ سيدني.

وقرر القاضي إطلاق سراح المتهم برانهام، مقابل 20 ألف دولار، على أن تتابع هيئة المحلفين القضية خلال أيام، بعدما أظهرت الفيديوهات التي نشرت خلال الجلسة أن برانهام، الذي مثل أمام المحكمة، كان يقود بشكل متهور ويظهر لامبالاة شديدة بالسلامة العامة، ما عرض حياته والسائقين للخطر.

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