تسبب هذه الأعراض.. تحذير من مادة في منتجات الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت مجلة "Stylebook" للصحة والجمال من مخاطر استخدام منتجات الأظافر التي تحتوي على مادة "هيدروكسي إيثيل ميثاكريلات"، حيث أشارت إلى أنها قد تتسبب لدى بعض النساء في ردود فعل تحسسية، مثل الاحمرار والحكة والتورم والطفح الجلدي.

وأوضحت المجلة أن هذه الأعراض تظهر على شكل حكة أو احمرار في الجلد المحيط بالأظافر، أو تورم في الأصابع، أو ظهور بثور أو طفح جلدي.

ونصحت بالتوقف فورا عن استخدام منتج الأظافر في حال ظهور أي من هذه الأعراض، وتنظيف الأظافر جيدًا بالماء والصابون المعتدل.

وفي حال استمرار الأعراض أو تفاقمت، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا، لتلقي العلاج المناسب.

بالإضافة إلى مخاطر الحساسية، الاستخدام طويل الأمد لمنتجات الأظافر المحتوية على HEMA يؤدي إلى تشقق الأظافر وتقصفها.

وللوقاية من أي مخاطر صحية، ينصح بإجراء اختبار الحساسية المعروف باسم "اختبار الرقعة" قبل استخدام أي منتج أظافر جديد.

يتم إجراء هذا الاختبار بوضع كمية صغيرة من المنتج على منطقة صغيرة من الجلد على الجزء الداخلي من الجلد، والانتظار لمدة 24 ساعة لملاحظة أي رد فعل تحسسي.

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