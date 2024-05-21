احذر تجاهلها.. 7 علامات تدل على وجود مشكلة بالرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر أخصائي وجراح الأورام الدكتورالروسي أندريه نيفيدوف من إهمال أعراض أمراض الرئة، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب فور ظهورها، لتحسين فرص العلاج.

وأوضح نيفيدوف أن العديد من الأشخاص يتأخرون في مراجعة الطبيب حتى تتفاقم الأعراض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أعراض أمراض الرئة

السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع.

ظهور بحة في الصوت أو بلغم غريب أو حتى دم.

ضيق التنفس.

السعال المستمر.

الشعور المستمر بالتعب أو الضعف.

الصفير عند التنفس.

فقدان الوزن غير المبرر.

وحذر من مخاطر التدخين على صحة الرئة، حيث إن جميع أنواع التدخين، بما في ذلك السجائر العادية والإلكترونية، تُلحق ضرراً بالغاً بالجهاز التنفسي، وأن أفضل طريقة لحماية الصحة هي الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

ولكن، يواجه العديد من المدخنين صعوبة في الإقلاع عن التدخين بسبب الإدمان الشديد على النيكوتين.

وإلى جانب الإقلاع عن التدخين، شدد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الرئة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، مثل المدخنين.

وأشار الأطباء إلى أن سرطان الرئة غالباً ما يتطور دون أعراض واضحة في مراحله المبكرة، لذلك فإن تشخيصه في هذه المرحلة يزيد بشكل كبير من فرص الشفاء التام.

اقرأ أيضا:

لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة