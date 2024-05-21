الامارات | أزمة موتى في كندا.. جثث لا يريدها أحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية جديدة تلوح في كندا عندما تبين وجود ارتفاع غير مسبوق لدى بعض المقاطعات الكندية في عدد الجثث التي لم يطالب بها أحد في السنوات الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف الجنازات والدفن ربما تكون سببا في عدم تقدم الأقارب لاستلام رفات أحبائهم.

ودفعت هذه الظاهرة وفقا لمجلة "First post" مقاطعة واحدة على الأقل إلى بناء منشأة تخزين جديدة للجثث. وتذكر المجلة أن التكلفة الإجمالية للجنازة في كندا ارتفعت إلى حوالي 8800 دولار من حوالي 6000 دولار في عام 1998. وفي أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا، ارتفع عدد الجثث التي لم يطالب بها أحد إلى 1183 في عام 2023 من 242 في عام 2013، حسبما قال ديرك هوير، رئيس الطب الشرعي في المقاطعة.

في معظم هذه الحالات، تم التعرف على أقرب الأقارب ولكنهم لم يتمكنوا من المطالبة بالجثة لعدة أسباب، وأكثرها شيوعًا هو المال، وتقدم سبب ضعف الموارد المالية في 20٪ من إجمالي الجثث غير المطالب بها في عام 2022 إلى 24٪ في عام 2023.

وقال هوير: “إنه أمر محزن، أن لا يجد شخص توفي أحد من العائلة أو الأصدقاء أو غيرهم في وضع يسمح له بالقيام بإجراءات أو خطط لذلك الشخص بعد وفاته”.

وتعتبر الجثة غير مطالب بها رسميًا، بعد 24 ساعة، في أغلب الحالات، لكن موظفي مكتب الطبيب الشرعي قد يقضون أسابيع في محاولة تحديد مكان أقرب الأقارب، وإذا أكد الأقارب أنهم غير قادرين على المطالبة بالجثة، تعمل البلدية المحلية مع دار الجنازة لتوفير عملية دفن بسيطة.

وفي كيبيك، ارتفع عدد الجثث التي لم يُطالب بها أحد إلى 183 في عام 2023 من 66 في عام 2013. وفي ألبرتا، ارتفع عدد الجثث إلى 200 في عام 2023 من 80 في عام 2016.

ويبلغ متوسط تكلفة القبر الفردي للبالغين لدى مجموعة ماونت بليزانت 2800 دولار، ولكن السعر في وسط مدينة تورونتو كان 34000 دولار اعتبارًا من 1 أبريل، وفقًا للموقع الإلكتروني لموفر المقابر والجنازات وحرق الجثث عبر منطقة تورنتو الكبرى، والسعر لا يشمل فتح وإغلاق القبر والجنازة وشاهدة القبر والضرائب وغيرها من البنود.

وقال جيف ويفر، رئيس جمعية خدمات الجنازة الكندية، إن الجنازة يمكن أن تكلف ما بين 2000 إلى 12000 دولار كندي، مقارنة بـ 1800 دولار كندي إلى 8000 دولار كندي في عام 1998.

وقال متحدث باسم الموقع إن عدد المطالبين بدعم مالي عبر التبرعات على موقع التمويل الجماعي GoFundMe ارتفع إلى 10257 في عام 2023 من 36 في عام 2013، حيث لفت مراقبون إن الدعم الحكومي للجنازات فشل في مواكبة ارتفاع تكاليف الجنازات.