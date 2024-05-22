الامارات | عمار النعيمي ناعيا الشاعر ربيع بن ياقوت: رحل فاكهة الشعر الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الشاعر الإماراتي ربيّع بن ياقوت بن جوهر النعيمي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال سموه:" رحل فاكهة الشعر الإماراتي وأبرز شعراء الشعر الشعبي وأحد الشعراء المخضرمين، صاحب الأسلوب الخاص والتفرّد الشعري .. غاب صانع البهجة بعد رحلة جميلة شكّلت وجداننا وعمّقت أحاسيسنا تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع .. رحم الله الشاعر ربيّع بن ياقوت، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه ومحبيه".

ولد الشاعر ربيع بن ياقوت النعيمي في عجمان عام 1928، ويعتبر من أبرز شعراء الشعر الشعبي في الدولة، بدأ كتابة الشعر منذ العشرينيات من عمره.

ويعد ربيّع بن ياقوت من الشعراء الذين ناقش الكثير من القضايا العربية في أشعاره، ونظم العديد من القصائد في حب زايد والوطن، وتغنى بأشعاره العديد من الفنانين.

اندمج الشاعر في العمل التطوعي عبر جمعية الفنون الشعبية بعجمان، التي ترأسها لوقت وأدارها وقادته إلى تكريس جهوده للمساهمة في حفظ التراث.