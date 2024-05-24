الامارات | عمار النعيمي يؤدي صلاة الجنازة على جثماني ربيّع بن ياقوت وجاسم الحوسني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عقب صلاة العصر، أمس، في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف، صلاة الجنازة على جثماني المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشاعر ربيّع بن ياقوت جوهر النعيمي، وجاسم محمد أحمد الحوسني. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.