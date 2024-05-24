الامارات | السعودية تكشف نتائج التحقيق في حادثة التسمم الجماعي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 مايو 2024

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، الخميس، نتائج تحقيق موسع في حادثة تسمم جماعي لعشرات زبائن مطعم بورغر في الرياض، الشهر الماضي، أسفرت عن وفاة أحد الزبائن، بالإضافة إلى نقل آخرين للعناية المركزة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة".

وأضافت بأنه صدرت "التوجيهات بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه".

وكانت فحوصات مخبرية أشرفت عليها هيئات حكومية، لتتبع مصدر التسمم الذي ظهر في أحد فروع مطعم بورغر بمدينة الرياض، أظهرت أن منتج مايونيز شهير ثبت تلوثه بنوع من البكتيريا، وارتباطه بحادثة التسمم.

وجرى سحب المنتج من جميع الأسواق والمطاعم في البلاد بعد أيام من إغلاق جميع فروع مطعم البورغر.