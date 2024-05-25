يقي من السرطان وارتفاع الكوليسترول.. مشروب يحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب الشاي الأخضر قد يؤدي دورا مهما في حماية القلب من أمراض الكوليسترول، لاحتوائه على العديد من المركبات المفيدة، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي.

مضادات الأكسدة

تؤدي مضادات الأكسدة دورًا رئيسيًا في مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب تلفًا في الخلايا، بما في ذلك خلايا القلب.

ويرتبط تلف خلايا القلب بتراكم الكوليسترول الضار (LDL) وتكوين اللوحات العُقِدية في الشرايين.

من أهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر البوليفينول، وخاصةً الإبيجالوكيتشين غالات (EGCG).

الكاتيكين

الكاتيكين نوع خاص من البوليفينول الموجودة بكثرة في الشاي الأخضر، وقد يقلل من امتصاص الكوليسترول الضار (LDL) في الأمعاء، وتُحسّن وظائف الكبد في التخلص من الكوليسترول.

تُساعد مادة الكاتيكين على رفع مستويات الكوليسترول الحميد (HDL)، وهو الكوليسترول "الجيد" الذي يُساعد على إزالة الكوليسترول الضار (LDL) من مجرى الدم.

تأثير الشاي الأخضر على مستويات الكوليسترول

شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 5-10% خلال 4-8 أسابيع.

لا يعد الشاي الأخضر بديلاً عن العلاجات الطبية لمرض الكوليسترول المرتفع.

فوائد صحية إضافية عند تناول الشاي الأخضر

تعزيز صحة القلب

خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تحسين وظائف الدماغ

تحسين الذاكرة.

مقاومة السرطان

إنقاص الوزن

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

مكافحة البكتيريا الضارة.

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