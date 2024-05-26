عرض إذا شعرت به في الصدر.. اذهب إلى الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشعور بأعراض صحية في الصدر من المشكلات الصحية الشائعة، وعادة يتعامل معها البعض على أنها مشكلة تنتهي من تلقاء نفسها، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر على الصدر تخبرك بسرعة التوجه إلى الطبيب المختص.

وبحسب ما جاء في موقعي mayoclinic memorialhospitalgardena، إليك العلامات الخطيرة التي تظهر على الصدر وتستوجب سرعة التوجه إلى الطبيب.

متى يكون ألم الصدر خطيرًا بدرجة كافية للذهاب إلى الطوارئ؟

ألم الصدر شائع، لكن لا ينبغي تجاهله، ورغم أن معظم حالات آلام الصدر غير ضارة، فإنه يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور إذا كان ألم الصدر لديك شديدًا أو طويلًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

فيما يلي بعض الأعراض التي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى رعاية طبية فورية:

1- الشعور بضيق في التنفس.

2- الشعور بالارتباك.

3- الإفراط في التعرق.

4- الشعور بالغثيان والدوار.

5- ظهور ألم ينتقل إلى الظهر.

6- المعاناة من ألم في الفك.

7- الشعور بألم في الذراع الأيسر.

8- الشعور بالضغط والضيق.

9- انخفاض ضغط الدم.

10 سرعة ضربات القلب والتنفس.

وإذا استمر ألم صدرك لأكثر من بضع دقائق أو أصبح أكثر حدة، فيكون من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص، وليس بالضرورة أن تشعر بجميع الأعراض المذكورة أعلاه.

قد يشير ألم الصدر المصحوب بالأعراض المذكورة أعلاه إلى نوبة قلبية أو حالات خطيرة أخرى، ومن الأفضل عدم تأخير العلاج.

الأسباب المحتملة لألم الصدر

الأسباب المتعلقة بالقلب

الإصابة بالنوبة قلبية.

الإصابة بالذبحة الصدرية.

التهاب عضلة القلب.

الإصابة بالتهاب التامور.

حدوث اعتلال عضلة القلب.

الأسباب المتعلقة بالجهاز الهضمي

1- الإصابة بارتجاع المريء.

2- اضطرابات المريء.

3- حصوات المرارة.

5- التهاب المرارة أو البنكرياس.

الأسباب المتعلقة بالرئة

الإصابة بالتهاب رئوي.

الإصابة بالتهاب في الشعب الهوائية.

استرواح الصدر، ويصاب بها الشخص نتيجة تسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر.

الإصابة بالجلطة الدموية، أو الانسداد الرئوي.

الإصابة بالتشنج القصبي.

الأسباب المتعلقة بالعضلية الهيكلية

1- الإصابة بضلوع مكسورة.

2- كسور الضغط.

3- توتر العضلات.

الأسباب المتعلقة بالحالة النفسية

الإصابة بالتوتر والقلق.

مواجه توبات هلع.

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