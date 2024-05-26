الامارات | مهرجان يحتفي بذكرى الدستور الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أول من أمس، مهرجان الديمقراطية الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة الألمانية برلين، للاحتفال بالذكرى الـ75 للقانون الأساسي (الدستور) للبلاد.

وكان من بين عوامل الجذب في الحي الحكومي في العاصمة الألمانية، تشكيلات مجانية بألوان البلاد الوطنية، وهي الأسود والأحمر والذهبي واللون الأزرق الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وبعد حفل افتتاح مشاهير الساسة الذي تضمن خطاباً للرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أصبح بوسع الألمان أن يحتفلوا بالقانون الأساسي (الدستور)، وهو إنجاز تفخر به ألمانيا ما بعد الحرب.

وفي إطار الاحتفال، صعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى المنصة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحاضرين.

ونُصبت خيام صغيرة وكبيرة في الحي الحكومي على ضفاف نهر سبري.

وتقوم منظمات الإغاثة والنقابات العمالية والمؤسسات غير الربحية بعرض أنشطتها هناك حتى اليوم.

وصدر القانون الأساسي في 23 مايو 1949 في يوم تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية سابقاً)، التي انبثقت من اتحاد مناطق الاحتلال للدول الغربية، والتي انتصرت مع الاتحاد السوفييتي سابقاً على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، والمقصود بهذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.